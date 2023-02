Film zum 300. Geburtstag der Siddinghäuser Kirche

„Glaubenszeugnisse in Stein gehauen“: Gemeindemitglieder nehmen Zuschauer mit auf eine Zeitreise

Büren-Siddinghausen

Vielleicht hat so mancher Kirchgänger in Siddinghausen während der Messe schon einmal versonnen hinauf zum Kirchengewölbe geschaut und dort die drei Monogramme IHS entdeckt. Sollte er sich gefragt haben, was sie eigentlich bedeuten, bekommt er nun Antworten. Wer immer schon wissen wollte, wie der Altar von hinten aussieht, dem wird jetzt ein Blick gewährt. Zum 300. Geburtstag ihres Gottesthauses haben Siddinghäuser einen Film rund um die Pfarrkirche St. Johannes Baptist gedreht.

Von Marion Neesen