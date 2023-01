Flughafen Paderborn/Lippstadt setzt weiter auf Touristen und die heimische Wirtschaft

Vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aus der Sonne entgegen: Für mehr als 500.000 Passagiere ist der „Heimathafen“ in Büren-Ahden im vergangenen Jahr die erste Wahl gewesen. Doch auch immer mehr Unternehmen in der Region erkennen, wieviel Vorteile es hat, den nahen Flughafen für Geschäftsflüge zu nutzen.

Der Businessbereich sei in der Corona-Krise stark gewachsen – in einer Zeit, als alle anderen Maschinen am Boden blieben. Das Positive dabei: Der Effekt halte an. „Fliegen ist effizient“, stellte Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser bei der Bilanz-Pressekonferenz fest.