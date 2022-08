Flughafen Paderborn/Lippstadt erzielt Überschuss

Der Paderborner Landrat stellte jetzt die Ergebnisse der Rumpfgeschäftsjahre Januar bis November 2020 und Dezember 2020 bis April 2021 fest. Die beiden Geschäftsjahre seien vom erfolgreichen Sanierungsverfahren geprägt, erläuterte Rüther.

In der ersten Phase wies der Flughafen Paderborn/Lippstadt ein Defizit in Höhe von rund 584.000 Euro aus. Im folgenden Rumpfgeschäftsjahr, das bis Ende April 2021 lief, erzielte der Heimathafen demnach einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,05 Millionen Euro. Beide Ergebnisse seien auf buchhalterische Effekte zurückzuführen und sollten daher nicht überbewertet werden, ordnete Pressesprecher Matthias Hack die Zahlen ein.

Das Ergebnis des dritten Rumpfgeschäftsjahres, das die Phase nach der erfolgreichen Sanierung vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 2021 umfasst, wird der Flughafen erst im Herbst 2022 vorstellen, teilte Rüther mit.

„Die aktuellen Ergebnisse sind stark von der erfolgreichen Sanierung beeinflusst und stellen somit keine vergleichbaren Werte dar. Durch die wertvolle Unterstützung der Gesellschafter hat unser Flughafen eine gesunde wirtschaftliche Basis, die eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung darstellt. Ich danke allen Beteiligten, die zur Schaffung dieser guten Perspektiven beigetragen haben“, betonte Rüther am Donnerstag.

Geschäftsführer Roland Hüser bestätigt den spürbaren Aufwärtstrend: „Dank der guten Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern sowie der hohen Akzeptanz unseres Flughafens in der Bevölkerung hatten wir die Prognose für die Passagierzahlen von ursprünglich 200.000 bereits auf 300.000 erhöht. Aufgrund der starken Sommerferien sind wir zuversichtlich, dass wir die Zielmarke erreichen.“

Passagierzahlen sollen auf 800.000 steigen

Bis zum Jahr 2025 verfolgt der Heimathafen das Ziel, die Passagierzahlen auch durch neue Verbindungen auf 800.000 zu steigern. Vorrangiges Ziel sei es, so Roland Hüser, dass die Bedarfe und Wünsche von Geschäftsreisenden und Privatpassagieren abgedeckt werden.