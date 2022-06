Flughafen Paderborn/Lippstadt ist auf Ferienbeginn vorbereitet

Büren

Bei vielen Familien steigt das Reisefieber: Mit dem Ferienbeginn an diesem Freitag wird die Situation an manchen Flughäfen zum Belastungstest für die Infrastruktur und das Personal. „Wir sind gut vorbereitet“, heißt es vom Flughafen in Büren-Ahden.

Von Ingo Schmitz