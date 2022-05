Statt 200.000 bis zu 300.000 Passagiere in diesem Jahr – auch Nachtflüge nehmen wieder zu

Büren

Auf dem Flughafen Paderborn/Lippstadt herrscht in diesem Jahr deutlich mehr Betrieb als angenommen: Statt der ursprünglich prognostizierten 200.000 Passagiere könnten nun bis zu 50 Prozent mehr und damit 300.000 Fluggäste am Airport in Büren-Ahden starten und landen, teilt der Flughafen mit.