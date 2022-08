Flughafen Paderborn/Lippstadt rechnet mit 400.000 Passagieren

„Zu Beginn des Jahres 2022 waren wir überzeugt davon, dass wir den Vorjahreswert von 129.292 Passagieren durchaus deutlich übertreffen können. Die bereits erreichten und jetzt zu erwartenden Zahlen für das Gesamtjahr übertreffen allerdings unsere kühnsten Erwartungen“, sagt Geschäftsführer Roland Hüser. Einen wesentlichen Beitrag zur signifikanten Übererfüllung der eigenen Ziele habe die Reiselust der Menschen in Ostwestfalen, Lippe und Südwestfalen geleistet.

Den weiteren Angaben zufolge nutzten allein in den Sommerferien 115.839 Urlauberinnen und Urlauber den Airport in Büren-Ahden, was eine Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau im Touristik-Bereich bedeutet. Auch im Bereich der individuellen Geschäftsreisen verzeichnet der Airport einen spürbaren Aufschwung. So stieg die Anzahl der Flugbewegungen im ersten Halbjahr 2022 in diesem zentralen Segment auf 1361 – und damit um 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 23 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 – an. „Wir wollen auch in Zukunft die Bedarfe der Region abbilden und auf dieser Basis kontinuierlich weitere Potenziale erschließen“, bekräftigt Hüser das Ziel, bis zum Jahr 2025 die Anzahl der Passagiere auf 800.000 zu erhöhen.

„Die Entwicklung unseres Flughafens ist überaus erfreulich. Die aktuellen Zahlen und Prognosen zeigen eindrucksvoll, dass es absolut richtig war, an dieser zentralen Verkehrsinfrastruktur für unsere gesamte Region festzuhalten“, betont Landrat Christoph Rüther als Vorsitzender des Aufsichtsrates im Namen aller Gesellschafter.