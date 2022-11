Flughafen Paderborn/Lippstadt: zwölf Millionen Euro vom Bund

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler aus Bünde (Kreis Herford) habe sich dafür starkgemacht, dass das Projekt „AeM-Speedport – Nachhaltige Mobilität durch autonomes Manövrieren und Fahren von Flugzeugen“ in den kommenden drei Jahren vom Bund gefördert werde. Das sei ein großartiges Signal und bedeute starke Rückendeckung für den Kreis Paderborn und die gesamte Region, so Lürbke weiter: „Forschung, Unternehmen und Flughafen haben nun alle Trümpfe in der Hand, um weltweit einzigartige Zukunftsideen bei uns in Ahden vor Ort voranzutreiben.“

Mit der Projektförderung solle ein weiterer Beitrag zur Reduktion der Klima- und Umweltbelastung durch Lärm, Geruch und Abgase im Flugverkehr geleistet werden. Darüber hinaus solle Paderborn/Lippstadt langfristig zum ersten vollautomatisierten Modell-Airport der Welt ausgebaut werden. Flugzeuge sollen automatisch mit autonom fahrenden E-Fahrzeugen von der Parkposition zur Startbahn gefahren und von der Landebahn abgeholt werden. Schäffler: „Auch das Tanken und das Docking der Flugzeuge für die Passagiere sollen perspektivisch vollautonom erfolgen.“

Im Mai dieses Jahres hatte schon die Landesregierung beschlossen, die Pläne des Flughafens Paderborn/Lippstadt, sich in den kommenden Jahren zu einem Innovationszentrum für nachhaltige Luft- und Raumfahrt-Technologien zu entwickeln, mit fünf Millionen Euro zu fördern.

Mit dem Projekt „Digital Aerospace Factory“ und dem Vorhaben „FastGate“ werde am Airport in Büren-Ahden bereits jetzt ein starker Beitrag dazu geleistet, digitale und ökologische Themen in Einklang zu bringen. „Das neue Projekt fügt sich ein in den vom Flughafen eingeschlagenen Weg hin zu einem Innovationszentrum für die internationale Luft- und Raumfahrt“, sind Schäffler und Lürbke überzeugt.