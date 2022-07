Bürener Flughafen wappnet sich für mehr Passagiere

Der Paderborn-Lippstadt Airport in Büren-Ahden profitiert aktuell von Personalproblemen an anderen Flughäfen. Viele Flügen starten oder landen nun hier, was die Auslastung des Airports erhöht. Wer jedoch hier landet, läuft an unverputzten Trockenbauwänden vorbei. Was steckt dahinter?

Ein Blick auf den Pass und dann wurden die Reisenden durchgewunken – so liefen früher die Passkontrollen an den deutschen Flughäfen. „Heute dauert das alles viel länger", sagt Ralf Weiss, Bundespolizist, der aktuell als Urlaubsvertretung die Passkontrollen am Bürener Airport durchführt.

„Jeder Ausweis – also auch von Kindern – muss in das Gerät gesteckt werden“, erklärt der 56-Jährige, der in einer verglasten Kontrollbox des Flughafens sitzt: „Der Computer vergleicht das Passbild auf dem Chip mit dem auf dem Ausweis“, Gleichzeitig durchsucht der Computer die Fahndungslisten von Europol. Treffer gab es in der Vergangenheit in Büren-Ahden aber eher selten.

45 Minuten Kontrolle für eine Maschine

„Eine normale Maschine mit 190 Menschen dauert in Sachen Kontrolle etwa 45 Minuten“, erklärt der Polizeihauptmeister. Besonders aufwendig sind die Kontrollen der sogenannten „ethnischen Verkehre“, also Linienverbindungen für Migranten in ihre Heimatregion. Am Bürener Flughafen zählen dazu unter anderem die Flüge aus Pristina in der Republik Kosovo. Reisende mit kosovarischen Pass müssen zusätzlich einen Aufenthaltstitel oder ein Visum vorlegen, das ebenfalls kontrolliert werden muss. Auch dies verzögert die Kontrollen.

Sollte sich bei der Kontrolle herausstellen, dass ein Pass abgelaufen oder kein gültiges Visum vorliegt, sind die Airlines verpflichtet, diese Personen beim nächsten Flug wieder zurückzufliegen. Deshalb haben schon die Fluggesellschaften ein großes Interesse, dass die Kontrollen am Abflugort zuverlässig durchgeführt werden.

Noch sind die Wände unverputzt. Sie trennen die Reisenden, die kontrolliert werden müssen von denen aus Schengen-Staaten, wo die Passkontrollen entfallen. Foto: Oliver Schwabe

Nicht für alle Flügen sind die Kontrollen nötig: Passagiere, die innerhalb des Schengen-Raumes reisen, zu denen neben den meisten EU-Staaten auch Schweden und die Schweiz zählen, werden nur stichprobenartig kontrolliert. Großbritannien und der Kosovo wiederum zählen nicht zum Schengen-Raum, ebenso wie Reisende aus der Türkei, Zypern und Rumänien.

Von drei auf vier Kontrollspuren

Um Staus an den Kontrollschaltern zu verhindern, baut der Flughafen unweit der Gepäckbänder neue Kontrollboxen und erhöht damit die Kapazität von aktuell drei auf vier Kontrollspuren. Langfristig wäre auch eine fünfte möglich. Am aktuellen Standort war das aus Platzgründen nicht möglich, sodass die neuen Kontrollboxen in der Nähe der Gepäckbänder entstehen und die Leichtbauwände auf dem Weg dorthin die Schengen-Passagiere von nicht kontrollpflichtigen Reisenden trennen. Aktuell sieht es noch ein wenig nach Baustelle auf, aber nächste Woche kommen die Maler", so Geschäftsführer Roland Hüser.

Der Flughafenbetreiber bereitet sich auf steigende Passagierzahlen vor: „Wir rechnen dieses Jahr mit 300.000 Reisenden“, so der 51-Jährige. Für diesen Sommer würde die aktuelle Kapazität noch ausreichen. „Wir wollen aber nicht überrascht werden und vorbereitet sein.“ Aktuell laufen beispielsweise die eigentlich über Köln/Bonn geplanten Zubringerflüge für das Kreuzfahrtschiff Aida teilweise über den Flughafen in Büren.

Der Flughafen kann drei Maschinen zeitgleich über die Fluggastbrücken abfertigen. Sollte ein vierter Flug ankommen, werden die Passagiere per Bus zum Abfertigungsgebäude gebracht. Für diese Reisende gibt es weiterhin eine Kontrollbox im Erdgeschoss, die als Provisorium erhalten bleibt.