Flugzeug nach Bombendrohung in Paderborn/Lippstadt gelandet: Entwarnung am Morgen

Büren/Paderborn

Wegen einer Bombendrohung ist ein Passagierflugzeug mit mehr als 200 Menschen an Bord am Sonntagabend außerplanmäßig in Paderborn/Lippstadt gelandet. Bei der Durchsuchung der Airbus A321 mit Hilfe von Hunden wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden, wie die Polizei am Montagmontag mitteilte. Die Maschine war mit mehr als 200 Menschen an Board auf dem Weg von Posen nach London. Der Flughafenbetrieb in Büren-Ahden wurde gegen 5.30 Uhr wieder aufgenommen.

Von dpa/WB