Forscherdrang führt 13-jährige Wewelsburgerin zum Nordkap

Ihre Sommerferien hat Jette mit ihrer Familie in Dänemark verbracht, anschließend gönnte sie sich noch einen kleinen Campingurlaub mit Freundinnen. Alles ganz normal für ein junges Mädchen. Doch Jette kann auch anders. Die große Leidenschaft der 13-jährigen Wewelsburgerin ist nämlich das Forschen und das speziell im naturwissenschaftlichen Bereich. Dieser Forschungsdrang führte die Schülerin des Bürener Mauritius-Gymnasiums jetzt zu einem spektakulären Abenteuer zum Nordkap.

Jette konnte es gar nicht abwarten, bis sie endlich 13 Jahre alt wurde. Denn erst mit 13 Jahren durfte man sich für die Forschungsreise anmelden. Die Freude war groß, als ihre Bewerbung, die von der Schulleitung des Mauritius-Gymnasiums unterstützt wurde, von der IJM Stiftung Heidelberg (Institut für Jugendmanagement) Zustimmung fand. Als jüngstes Mitglied eines Forschungsteams aus 32 jungen Teilnehmern aus ganz Deutschland ging es mit einem Reisebus in zwölf Tagen durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland – insgesamt mehr als 6000 Kilometer.

„Unsere Aufgabe bestand darin, im Team Forschungsarbeit durchzuführen“, erzählt Jette. Konkret bedeutete das, in persönlichen Gesprächen mit den Landesbewohnern deren Zufriedenheit im Hinblick auf die Klimapolitik in den skandinavischen Ländern, bezogen vor allem auf erneuerbare Energien, festzustellen. Außerdem sollten die Nachwuchsforscher recherchieren, wie hoch der Anteil an erneuerbaren Energien am Energieverbrauch und der Energiegewinnung durch klimaneutrale Energieträger ist.

„Das war unheimlich spannend und interessant“, erinnert sich Jette noch gerne an die Offenheit der Interviewpartner. „Schweden etwa ist europaweit führend bei der Gewinnung erneuerbarer Energien, trotzdem wünschen sich mehr als drei Viertel der befragten Bürger den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien“, berichtet Jette, die bei ihrer Reise auch eine bemerkenswert bescheidene Lebensweise der Skandinavier festgestellt hat.

Am Ende eines jeden Tages stellten die Gruppen ihre Forschungsergebnisse den Betreuern und den anderen Expeditionsteilnehmern vor. Zudem wurden Tagesberichte verfasst, um alle Teilnehmer auf den aktuellen Stand zu bringen. „Die Erinnerung an diese Reise werde ich sicherlich niemals vergessen. Durch diese Expedition sehe ich die Forschung mit ganz anderen Augen und auch die Motivation, in Zukunft zu forschen, wurde in mir neu geweckt“, sagte Jette.

Für ihre Reise an das Nordkap war Jette vom Mauritius-Gymnasium vom Unterricht freigestellt worden. „Begabtenförderung bedeutet, dass wir solch tollen Schülerinnen und Schülern selbstverständlich eine Befreiung vom Unterricht ermöglichen“, betont stellvertretende Schulleiterin Claudia Wilmes. „Darüber hinaus erhalten sie ein Empfehlungsschreiben, damit sie zum Beispiel Sponsoren überzeugen können, ihre Exkursionen zu unterstützen. Nach der Rückkehr unterstützen wir sie bei der Weitergabe ihrer Erfahrungen, etwa auf der Schulhomepage oder auch im Unterricht, um andere zu motivieren“, ergänzt sie.