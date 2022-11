Führungswechsel in der Bau- und Planungsabteilung in Büren

Die langjährige Leiterin der Abteilung Planen/Bauen der Stadtverwaltung Büren, Stadtbaudirektorin Marita Krause, geht in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit. Bürgermeister Burkhard Schwuchow verabschiedete Marita Krause während der Ratssitzung mit einem Blumenstrauß.

Stadtbaudirektorin Marita Krause in den Ruhestand verabschiedet – neuer Leiter ist André Stadermann

Wechsel der Leitung der Abteilung Planen/Bauen der Stadt Büren: Bürgermeister Burkhard Schwuchow (links) verabschiedet die Stadtbaudirektorin Marita Krause in den Ruhestand und heißt den neuen Leiter André Stadermann willkommen.

In seiner Ansprache skizzierte Schwuchow das Wirken der Diplom-Ingenieurin bei der Stadtverwaltung und bedankte sich für Ihre Arbeit. Anschließend hieß er den neuen Leiter der Abteilung Planen/Bauen André Stadermann willkommen.

Marita Krause wechselte 1990 als Stadtbauoberinspektorin vom Hochbauamt der Stadt Bielefeld zur Stadt Büren, wo sie nach zwei Jahren zur Stadtbauamtfrau ernannt wurde. In der Beamtenlaufbahn folgten die Ernennungen zur Stadtbaurätin, Stadtoberbaurätin und Stadtbaudirektorin.

Seit 2012 erfüllte sie die Funktion der Abteilungsleitung Planen/Bauen sowie der allgemeinen Vertreterin des Bürgermeisters. Als Kollegin und Vorgesetzte sowie in ihrer Tätigkeit im Personalrat sei Krause stets geschätzt worden. Die Glückwünsche der Stadtverwaltung begleiten sie in den neuen Lebensabschnitt.

Neuer Leiter der Abteilung Planen/Bauen ist Diplom-Ingenieur und Bauassessor André Stadermann. Der 36-Jährige hat sein Studium der Raumplanung an der TU Dortmund mit Auszeichnung abgeschlossen. Nach Stationen im Immobilienmanagement im Ruhrgebiet war er zwei Jahre lang Regierungsbaureferendar bei der Bezirksregierung Arnsberg. Danach übernahm er für mehr als sechs Jahre die Position des Städtischen Baurats bei der Stadt Lippstadt, wo er Erfahrungen in der Projektsteuerung städtebaulicher Großprojekte sammelte.

An seiner neuen Funktion als Abteilungsleiter reize ihn das breite Aufgabenspektrum, das von der Umsetzung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts in der Kernstadt über ein nachhaltiges Gebäudemanagement bis hin zur aktiven Entwicklung der Ortsteile reicht. „André Stadermann bringt sehr gute Voraussetzungen für diese Position mit“, sagt Bürgermeister Schwuchow. „Der moderne Ansatz im Städtebau wird sich positiv auf das Bürener Stadtbild auswirken.“

Der gebürtige Höxteraner lebt in Salzkotten und nutzt in der Freizeit gerne den attraktiven Bürgerpark Almeauen in Büren für Spaziergänge mit Familie und Kindern.