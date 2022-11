„Fury In The Slaughterhouse“ kommt nach Büren

Die Band „Fury In The Slaughterhouse“ tritt im Juli kommenden Jahres beim Büren Open-Air (BOArocks) in den Almeauen auf. Das hat jetzt die Stadt bekanntgegeben.

Nach „The Hooters“, „Foreigner“ und „The BossHoss“ setzt das Stadtmarketing Büren das erfolgreiche BOArocks – Büren Open Air am 15. Juli mit „Fury in the Slaughterhouse“ fort. Die Hannoveraner Band, die mit Hits wie „Time to wonder“, „Radio Orchid“ oder „Won´t forget these days“ bekannt wurde, kommt auf ihrer „HOPE – Open Air Tour 2023“ in die Bürener Almeauen.

Nach 35 Jahren voller Hits, Charterfolge, Goldener Schallplatten und ausverkaufter Tourneen zählt „Fury In The Slaughterhouse“ zu den erfolgreichsten und populärsten deutschen Rockbands, die auch international große Erfolge feiern konnte.

Erst im September dieses Jahres hat die Band ihre erfolgreiche Open-Air-Sommer-Tournee mit zahlreichen ausverkauften Konzerten beendet und ist immer noch bewegt von der überwältigenden Resonanz: „Was für ein Sommer, dieser Sommer 2022! Was für eine Freude, was für ein Geschenk, mit euch feiern zu dürfen, mit euch zu singen und zu tanzen. Denn wer singt, hat keine Angst, und wer keine Angst hat, hofft auf eine bessere Welt, ist lieb zueinander und glaubt an das Gute. Demnach freuen wir uns auf eine Hoffnung stiftende Tour 2023“, resümiert Gitarrist Christof Stein Schneider.

Wenn es eines gibt, das „Fury In the Slaughterhouse“ in 35 Jahren ihrer abenteuerlichen Reise wichtig war, dann ist es, die Menschen zu berühren: „Ich glaube, dass wir das große Glück haben, dass es uns ein paar Mal gelungen ist, Menschen wirklich zu berühren oder auch zu bewegen mit dem, was wir musikalisch gemacht haben. Das ist ein großes Geschenk“, sagt Kai Wingenfelder, Sänger der Band.

Die Hannoveraner Band kommt nicht allein: Mit „Fischer-Z“ wird ein weiteres musikalisches Highlight für ein grandioses Konzert sorgen. Zeichnen doch die Engländer um Frontmann John Watts für Welthits wie „The Worker“, „Room Service“ und „So Long“ oder auch „Marliese“ verantwortlich. Darüber hinaus wird die deutsche Formation „WellBad“ das Büren Open Air eröffnen.

Karten für das Open-Air-Erlebnis gibt es ab Donnerstag, 1. Dezember, 10 Uhr für 69,90 Euro unter https://www.westfalen-blatt.de/shop/tickets und im Bürener Bürgerbüro.