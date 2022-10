Gasmangel: Katastrophenschützer proben in Büren den Ernstfall

„Kein Gas im Stadtgebiet“: So lautete das Szenario einer Übung des Katastrophenschutzes, die jetzt am Liebfrauen-Gymnasium in Büren stattgefunden hat.

Was zu tun ist, wenn in einer ganzen Stadt die Gasversorgung zusammenbricht, haben Helfer der Johanniter und der Malteser jetzt am Bürener Liebfrauen-Gymnasium geübt.

Früh am Morgen trafen die ehrenamtlichen Helfer der Einsatzeinheit 04 des Malteser Hilfsdienstes und die Einsatzeinheit 03 der Johanniter Unfallhilfe in Büren ein. Der Auftrag: Einrichten und Betreiben einer Betreuungsunterkunft für bis zu 500 Menschen in einer Schule. Ort der Übung war das Bürener Liebfrauen-Gymnasium, das sich in der Trägerschaft der Malteser Werke GmbH befindet und seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte an der Schule wurden zunächst die Räume erkundet. Dann begannen die Helfer damit, das Gebäude als Unterkunft für Betroffene herzurichten. Es wurden Ruheräume geschaffen, Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche aufgebaut, eine Ausgabestelle für Getränke vorbereitet, Wege ausgeschildert, Aufenthaltsräume hergerichtet und vieles mehr. Beim Eintreffen der betroffenen Bürger wurden alle registriert und betreut.

Ein Highlight der Übung: die Schulsanitäter des Liebfrauen-Gymnasiums mit ihrem Lehrer nahmen an der Übung als Darsteller teil und konnten so noch einmal die Aufgaben einer Katastrophenschutzeinheit mit anderen Augen wahrnehmen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen, das von den Johannitern vorbereitet wurde, konnten alle Beteiligten nach einem erfolgreichen Tag wieder nach Hause fahren.

Wer sich für die ehrenamtliche Arbeit im Katastrophenschutz interessiert, bekommt weitere Informationen unter: www.malteser-paderborn.de.