Gelungene Premiere an der Wewelsburg

Premiere hat am Samstag der Weihnachtsmarkt an der Wewelsburg gefeiert. In Zusammenarbeit von Dorfgemeinschaft und Dorfrat, mit der Jugendherberge und der Gastronomie an der Wewelsburg sowie mit dem Kreismuseum wurde der Weihnachtsmarkt nun erstmals innerhalb der Burgmauern ausgerichtet. Und er machte Lust auf mehr.

In Wewelsburg schlummert viel Kreativität: Beim Adventsbasar zeigten und verkauften die heimischen Aussteller, was sie in ihren Werkstätten erarbeitet hatten. Vom Traumfänger bis zur selbsgestrickten Socke zur Schneeballsuppe im Glas war alles dabei.

Bei weihnachtlichem Duft von Glühwein und Zuckerwatte lud das Ambiente des Renaissanceschlosses viele Besucher dazu ein, gemeinsam in Feiertagsstimmung zu kommen und trotz winterlicher Temperaturen bei Livemusik zu entspannen. Im Endspurt waren vor der Veranstaltung auch die Dacharbeiten an der Burg fertiggestellt worden, sodass im Innenhof kein Gerüst mehr störte. Auf rund 2000 Besucher schätzten die Veranstalter am Ende des Tages die Resonanz.

Im Dorf steckt viel Kreativität

Wie viel Kreativität in ihrem Dorf steckt, zeigten zahlreiche Handwerkskünstler beim Adventsmarkt im Burgsaal. An insgesamt 13 Ständen fanden Gäste von kleineren und größeren Dekorationsartikeln über Strickwaren bis hin zu Holzarbeiten, verzierten Lichterflaschen und Knabbereien alles, was Liebhaber selbst hergestellter Artikel begeistert. So manch' einer fand hier ein Mitbringsel, das erste Weihnachtsgeschenk oder etwas Schönes für die eigenen vier Wände.

Und weil als Standgebühr ein Kuchen oder eine Torte zu entrichten waren, konnten die Besucher im angrenzenden Turmzimmer zudem mit Kaffee und süßen Köstlichkeiten aus den heimischen Backöfen verwöhnt werden. Die Frauen der KFD waren froh, dass angesichts des großen Andrangs Kuchen auch „über Gebühr“ gespendet worden war. Aber auch im Bistro der Jugendherberge, in der Gastronomie der Wewelsburg sowie an Ständen vor der Burg fanden die Besucher ein reichhaltiges kulinarisches Angebot.

Veranstaltung hat Zukunft

Gut vorbereitet und entsprechend gestärkt, konnten die Besucher des Weihnachtsmarktes dann auch einen Blick in den Hexenkeller wagen. Der Eintritt ins Museum war an diesem Nachmittag frei. Die illuminierte Burg und die Lichterführungen setzten schließlich den glanzvollen Schlusspunkt einer gelungenen Premiere.

Am Ende zogen die Veranstalter ein positives Fazit. „Wir haben zwar eine schöne Dorfhalle, doch das Ambiente an der Burg ist damit kaum zu vergleichen und für einen Weihnachtsmarkt ideal“, sagte Josef Heber vom Dorfrat. Die Veranstaltung habe sicherlich Zukunft und könne durchaus im Innenhof, vor der Burg und im Burggarten noch erweitert werden.