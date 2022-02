Guinness erkennt Weltrekord-Sprung am Flughafen Paderborn/Lippstadt offiziell an 

Büren

Nun ist es offiziell: Der Rekord-Fallschirmsprung am Flughafen Paderborn/Lippstadt ist geglückt. Die Deutschlandfahne, die zum Tag der Deutschen Einheit in der Luft entfaltet wurde, hatte eine Größe von 6418 Quadratmetern. So wird es jetzt auch von der Organisation „Guinness World Records“ anerkannt.

Von Hanne Hagelgans