Hangartage am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Quax-Flieger zeigen ihre Oldtimer und bieten Schnupperflüge an

Büren

Die Quax-Flieger am Flughafen Paderborn/Lippstadt in Büren-Ahden öffnen wieder ihre Tore. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, werden bei den Hangartagen zahlreiche fliegende Schätzchen zu begutachten sein.