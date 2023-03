Hat ein Bürener mit Handys fast eine Million Euro unterschlagen?

Büren/Paderborn

Die Zahl ist die magische von einer Million: So viele Euros müssten in die Taschen eines 40-Jährigen aus Büren geflossen sein, der an seinem Arbeitsplatz Handys unterschlagen und auf eigene Rechnung verkauft haben soll. 1000 Handys soll er innerhalb von fast sechs Jahren abgezweigt haben – und steht jetzt dafür vor dem Landgericht.

Von Ulrich Pfaff