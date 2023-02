„Haus der Therapie und Beratung“ als neue Anlaufstelle in Bürener Innenstadt

Büren

Büren hat eine neue Anlaufstelle mit einem breit gefächerten Therapie- und Beratungsangebot mitten in der Innenstadt: Im Neubau in der Bruchstraße 9, den die Eheleute Nico Ahlke und Ivonne Flören errichtet haben, bieten künftig eine Reihe von Praxen und Beratungsstellen ihre Leistungen an. Jetzt wurde Eröffnung gefeiert.

Von Hanne Hagelgans