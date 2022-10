Heimatverein Büren setzt Reihe der Wintervorträge fort

Nach dreijähriger Corona-Pause wird die Reihe der Wintervorträge im Heimatverein Büren nun fortgesetzt. An drei Dienstagabenden in den Monaten Oktober, November und Januar geht es jeweils von 19.30 Uhr an im Hotel Ackfeld um ein heimatgeschichtliches Thema.

Den Anfang macht am Dienstag, 18. Oktober, Kreisarchivar Wilhelm Grabe. Sein Vortrag trägt den Titel „Dem fortschreitenden Zeitgeist wird mehr und mehr Rechnung getragen“ und dreht sich um die Einführung der Städteordnung in Büren 1895.

Die 1195 am Zusammenfluss von Alme und Afte gemeinsam vom Paderborner Bischof und den Edelherren von Büren gegründete Stadt wurde während des 19. Jahrhunderts viele Jahrzehnte lang nicht nach der Städte-, sondern nach der Landgemeindeordnung verwaltet, bevor sie 1895 das Stadtrecht wiedererlangte. Damit einher ging eine Aufbruchstimmung: Endlich hatte man den Anschluss an die Moderne gefunden. Der Vortrag zeichnet den Weg der Kleinstadt Büren zwischen 1800 und um 1900 nach.

Wilhelm Grabe, Historiker und Archivar, ist seit 1999 tätig im Kreisarchiv Paderborn in Büren, seit 2017 Leiter des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn.

Geschichte der Wasserversorgung

Am Dienstag, 22. November, referiert Gregor Lemm, Mitglied im Heimatverein Büren und aktiv im dortigen Arbeitskreis Mittel- und Bohrmühle, über die „Geschichte der Wasserversorgung“ in Büren. Denn für unsere Vorfahren war die Beschaffung des Trinkwassers nicht so einfach wie heute. Lemms Vortrag zeigt den erstaunlichen Weg, den Büren hierbei beschritten hat und dessen Spuren noch heute zu finden sind. Gregor Lemm ist im Heimatverein Büren als Mühlenwart tätig und erkundet die Geschichte seiner Heimatstadt.

Reformation in Büren

Über die Frage „Reformation in Büren – Religionsstreit oder Herrschaftskonflikt?“ spricht Dr. Bastian Gillner am Dienstag, 24. Januar. Das Reformationsjahrhundert ging auch an Büren nicht spurlos vorüber. Spätestens in der zweiten Jahrhunderthälfte predigten neugläubige Pfarrer an den dortigen Pfarrkirchen und schufen entsprechende Gemeinden. Gefördert und gestützt wurden sie von den Edelherren von Büren. Deren religiöses Interesse verband sich dabei mit handfesten politischen Absichten. Für mindestens eine Generation konnten die Edelherren von einer weitgehend autonomen Herrschaft mit kaum beschränkten Kirchen- und Gerichtsrechten träumen. Von Dauer war diese starke lokale Herrschaft allerdings nicht. Letztlich konnte sich die katholische Position des Fürstbischofs durchsetzen.

Dr. Bastian Gillner, Historiker und Archivar, ist Dezernatsleiter im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg und Autor zahlreicher Publikationen zum Thema Adel und Konfession in Westfalen, mit dem er auch promoviert hat.