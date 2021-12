Heimatverein dreht das große Rad

Deutscher Mühlentag 2024 in Büren – neues Wasserrad an der Bohrmühle hat Probelauf gemeistert

Elke Altebockwinkel (Mitglied im Arbeitskreis), Hans-Josef Dören (Vorsitzender Heimatverein), Gregor Lemm (Vorsitzender Arbeitskreis) und Andreas Neumann (Mitglied Arbeitskreis) freuen sich über das neue Wasserrad an der Bohrmühle und die Ausrichtung des Deutschen Mühlentages 2024.

Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit mehr als 1000 historische Mühlen ihre Türen. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) und ihre Landes- und Regionalverbände laden zum Deutschen Mühlentag ein. An diesem besonderen Tag lassen die zahlreichen Wind- und Wassermühlen sowie Motormühlen des Landes ihre Flügel und Wasserräder drehen. Das kulturelle Angebot ist am Mühlentag groß und vielfältig. Den Gästen werden Führungen und kleine Feste angeboten.

Die Idee des Deutschen Mühlentags wurde vor mehr als 25 Jahren geboren. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Mühlentages wird jährlich wechselnd von einem Landes- oder Regionalverband der DGM ausgerichtet. Die Schirmherrschaft hierbei übernimmt in der Regel der jeweilige Ministerpräsident. Im kommenden Jahr ist die bundesweite Eröffnung zu Pfingstmontag an der Schweriner Schleifmühle in Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Großes Engagement

Dass der Heimatverein Büren den Zuschlag für 2024 bekommen hat, hängt im Wesentlichen mit dem großen Engagement des Vereins zur Erhaltung der Bürener Mittelmühle zusammen. Die Existenz der Mittelmühle ist seit dem 14. Jahrhundert als eine von drei Getreidemühlen am Mühlengraben der Alme belegt. Die heutige Mühle wurde Anfang des 16. Jahrhunderts errichtet und gilt als ältestes weltliches Bauwerk in Büren.

Von 1930 an wurde die Mühle zur Erzeugung von Steinmehl (zur Verwendung als Farbzusatz) umgebaut. Nach dem Ankauf durch die Stadt Büren wurde die Mittelmühle in den Jahren 2007 und 2008 von den Mitgliedern des Heimatvereins zu einem zeitgenössischen Museum umgebaut. Direkt gegenüber der Mühle liegt die Bohrmühle. Seit dem 17. Jahrhundert wurden in dieser Mühle Baumstämme zu Wasserleitungen verarbeitet. Damit wurden die Kümpe (Wasserschöpfbecken) der Stadt mit frischem Wasser aus einer Quelle der Stadt versorgt.

Weiterer großer Schritt

Aktuell wird auch diese Bohrmühle von den Mitgliedern des Heimatvereins rekonstruiert. Mit der Erstellung und dem Einbau eines neuen Mühlrades ist ihnen jetzt ein weiterer großer Schritt gelungen. Vor etwa drei Jahren wurde im Heimatverein die Idee geboren, auch die Bohrmühle wieder zu aktivieren. Ein Arbeitskreis unter Vorsitz von Gregor Lemm wurde gebildet.

Neben der Rekonstruktion der technischen Einrichtung sollte auch das nicht mehr vorhandene Mühlrad, das zum Antrieb der Bohrmaschine gebraucht wurde, ersetzt werden. Im Archiv der Stadt Büren fanden sich noch Unterlagen aus dem Jahr 1836, nach denen ein Mühlrad maßgerecht nachgebaut werden konnte. Doch zuvor galt es Machbarkeitsstudien durchzuführen, Fördermittel zu beantragen und Ausschreibungen auszuarbeiten. Dabei stand die Stadt Büren dem Heimatverein hilfreich zur Seite.

Schließlich stellte sich heraus, dass sich die Gesamtkosten der Restaurierung der Bohrmühle auf 128.300 Euro belaufen würden. Nur durch die Bewilligung einer Zuwendung aus dem Förderprogramm des Landes NRW (Heimatzeugnisse) in Höhe von 115.470 Euro (90 Prozent der Kosten) konnte der Heimatverein, der neben den ehrenamtlichen Arbeiten auch einen Eigenanteil von 12.830 Euro zu stemmen hat, das Projekt weiter verfolgen.

Das Salzkottener Metallbauunternehmen Henke wurde mit dem Bau des Mühlrades beauftragt. Das neue Mühlrad mit einem Durchmesser von 3,60 Metern und einer Breite von rund einem Meter wurde in den vergangenen Tagen eingebaut und hat seine ersten Umdrehungen auch schon problemlos gemeistert. Im nächsten Akt wird sich der Arbeitskreis mit der technischen Einrichtung der Bohrmühle befassen. Spätestens zum Mühlentag im Jahr 2024 sollte dann alles fertig sein.