Hilfe für Flutopfer ausgezeichnet

Mit Dirk Kleeschulte und Thomas Luig gibt es in diesem Jahr gleich zwei Gewinner des Bürener Heimatpreises. Platz drei belegt die Vereinsgemeinschaft Siddinghausen. Das hat jetzt der Bürener Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Jury hatte aus 14 eingereichten Vorschlägen eine Entscheidung zu treffen.

Thomas Luig, Inhaber des Unternehmens TL-Bikes in Büren, hat in den vergangenen Monaten große Mengen an Sachspenden für die Flutopfer in Deutschland gesammelt und in dieser Zeit seinen Erwerb in den Hintergrund gestellt. Er hat Aufrufe für Spenden gestartet und viele Bürger zu Hilfeleistungen mobilisiert.

Zusätzlich hat Thomas Luig mit großem Engagement auch andere Unternehmer der Stadt akquiriert, die Güter in die Krisengebiete zu verfrachten. Seinem selbstlosen Einsatz, mit dem Risiko eigener Einbußen in seiner Erwerbstätigkeit, zollten die Jury und der Bürener Rat großen Respekt.

Dirk Kleeschulte, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Büren, zeichnet besonders die Förderung des ehrenamtlichen Engagements aus. Bei der Bewertung wurde besonders sein Einsatz mit der DLRG bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer dieses Jahres gewürdigt. Zudem sind auf seine private Initiative hin weiter Ehrenamtliche in das Katastrophengebiet gereist, um Hilfe zu leisten.

Auch Dirk Kleeschulte, Vorsitzender der DLRG Büren, bekommt den Heimatpreis. Foto:

Außerdem ist Dirk Kleeschulte die stetige Entwicklung der DLRG wichtig. Die räumliche Vergrößerung der neuen Vereins- und Schulungsgebäude machen das deutlich. Neben der herausragenden Tätigkeit bei der DLRG ist Kleeschulte außerdem noch aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Büren.

Den dritten Platz belegte die Vereinsgemeinschaft Siddinghausen. Die aus neun Vereinen bestehende Dorfgemeinschaft unter der Regie von Ortsvorsteher Daniel Robbert hat die Jury mit ihrem eigenen Ferien-Programm für Kinder und Jugendliche in Siddinghausen überzeugt. Hiermit wollten die Vereine zum Ausdruck bringen, dass Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit unbedingt in den Focus gerückt werden müssten. Teilnehmen konnte Kinder aus Siddinghausen, aber auch Freunde aus anderen Orten. So wurde beim Sportverein Beachvolleyball gespielt, der Heimatverein bot Ausflüge und Wettbewerbe an, es gab eine Dorfrally, eine musikalische Schatzsuche, Abendwanderungen, ein Geschicklichkeitsturnier, einen Stationslauf im Dorf, ein Dorf-Monopoly und vieles mehr. Alle Veranstaltungen fanden in den Ferien statt.

Vom Preisgeld von insgesamt 5000 Euro, das vom Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zur Verfügung gestellt wird, erhalten die Erstplatzierten Thoma Luig und Dirk Kleeschulte je 2000 Euro.

Die Vereinsgemeinschaft Siddinghausen erhält 1000 Euro Preisgeld. Die Übergabe der Preise übernimmt das Stadtmarketing im Frühjahr.