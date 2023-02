Hilfsgüter für Erdbebenopfer: Dänisches Militärflugzeug startet vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aus

Paderborn/Büren

Etwa 600 Europaletten an Hilfsgütern – so viel haben Menschen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gespendet und zum Flughafen Paderborn/Lippstadt gebracht. Ein Flugzeug transportierte die Hilfsgüter am Donnerstag (23. Februar) von Büren-Ahden aus ins Krisengebiet.