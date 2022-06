Hotel am Flughafen Paderborn/Lippstadt wagt den Neustart

Büren/Delbrück

Entspannt, ausgeruht und gut verpflegt in den Urlaub oder zur Geschäftsreise starten: Das ist jetzt wieder am Flughafen Paderborn/Lippstadt möglich. Das Airport-Hotel in Büren-Ahden hat nach sechsmonatiger Schließung erneut den Betrieb aufgenommen. Der neue Eigentümer und Betreiber begrüßt an diesem Pfingstmontag die ersten Gäste in dem modernisierten 3-Sterne-Superior-Haus.

Von Ingo Schmitz