In Büren werden drei Häuser abgerissen

Das denkmalgeschützte Gebäude Bertholdstraße 3, das seit Jahren leer steht, wird abgebrochen. Am Freitag, 8. April, beginnen die Abrissarbeiten. Das hat jetzt die Stadt mitgeteilt.

Die Bertholdstraße in Büren.

Das Gebäude wurde vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) etwa im Jahr 1870 erbaut und für die „Gehörlosenschule“ auch als Verwaltungsgebäude genutzt. Mit dem Bau der Moritz-von-Büren-Schule ist auch die Verwaltung mit an die Bahnhofstraße 12 umgezogen. Somit steht das Gebäude seit 2006 leer.

2016 hat die Stadt das Gebäude übernommen. Bereits 2012 teilte der LWL mit, dass Denkmäler zwar grundsätzlich zu erhalten seien, ein Abbruch in diesem Fall aber hingenommen werde.

Die Kreuzung Bertholdstraße/Königstraße ist mit etwa 14.500 Autos und Lastwagen täglich extrem stark frequentiert. In einer Verkehrsuntersuchung wurde dargestellt, dass der Bürgersteig im Bereich der Kreuzung lediglich 1,20 Meter breit ist und damit nicht den Vorgaben der Verkehrssicherheit entspricht. Damit sei eine Gefahr für Bürger, besonders auch für die Schüler verbunden. Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Gehhilfen oder Rollatoren sowie die Schüler mit ihren Schultaschen seinen aufgrund der viel zu kleinen Aufstellfläche an der Ampel besonders gefährdet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Um eine sichere und dem fließenden Verkehr entsprechende Kreuzung zu gestalten, werde etwa die Hälfte der Grundfläche des Gebäudes Bertholdstraße 3 benötigt. Für die Abbrucharbeiten ist die Durchfahrt der Kreuzung Königstraße/Bahnhofstraße von Freitag, 8. April, bis Sonntag, 10. April, gesperrt. Ein Abbiegen in die Aftestraße von der Bahnhofstraße aus ist möglich. In der folgenden Woche wird die Königstraße nur einspurig befahrbar sein, da auch die Gebäude Königstraße 6 und 8 abgebrochen werden.