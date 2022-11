In Büren wird der Nikolaus konkret

Büren

Beim Datum 6. Dezember denkt jeder sofort an den heiligen Nikolaus und seine Hilfe für Menschen in Not, Armut und Bedrängnis. Die Katholische Kirchengemeinde in Büren feiert das Fest ihres Patrons in diesem Jahr unter dem Motto „Nikolaus konkret“ mit einem besonders gestalteten Tag.

Von Johannes Büttner