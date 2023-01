In fünf Minuten Strom für 100 Kilometer tanken

Büren

Am Flughafen Paderborn/Lippstadt in Büren will das Stuttgarter Unternehmen Eliso Ende des Jahres vier öffentliche Ladesäulen für Elektroautos auf dem Parkplatz P1 installieren. Nach Angaben des Flughafens werden es Ultraschnelllader sein, mit denen E-Autos in fünf Minuten Energie für etwa 100 Kilometer speichern können sollen.