In Steinhausen rollen wieder die Bagger

In Steinhausen entstehen neue Bauplätze: Das Baugebiet „Niederfeld“ wird erweitert und trägt folgerichtig den Namen „Niederfeld II“. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe von Anbietern von Lebensmitteln und Dienstleistungen in Bürens größtem Ortsteil. Auf mehr als 23.200 Quadratmetern entstehen 19 städtische Grundstücke für Einfamilienhäuser sowie drei Flächen für Mehrfamilienhäuser.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow betont, die Grundstücke im ersten Bauabschnitt seien sehr zügig vermarktet worden – ein Beweis für den attraktiven und begehrten Wohnort Steinhausen. Die immer noch anhaltende, große Nachfrage habe Verwaltung und Politik darin bestärkt, das Baugebiet in Steinhausen zu erweitern.

Verkehrlich erschlossen wird das Wohngebiet über die Abelbachstraße und über den Markweg, so dass es keinen Durchfahrtsverkehr gibt. Die Grundstücke sind durchschnittlich 600 Quadratmeter groß. Die Flächen für Mehrfamilienhäuser haben eine Gesamtgröße von 4800 Quadratmetern. Zugelassen sind Ein- und Mehrfamilienhäuser in zweigeschossiger Bauweise. In zwei Mehrfamilienhäusern können bis zu fünf, in einem Mehrfamilienhaus bis zu sechs Wohneinheiten geschaffen werden.

„Für die gerechte Vermarktung orientieren wir uns an der Vergaberichtlinie der Stadt“, betont Steinhausens Ortsvorsteher Franz Borghoff und zeigt sich erfreut, dass es für die Stadt Büren in Steinhausen eine Premiere ist, wieder Flächen für Mehrfamilienhäuser anzubieten.

Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich für die Baugrundstücke bei der Stadt melden. Das offizielle Vergabeverfahren startet nach Fertigstellung der Tiefbauarbeiten. Die Verkaufspreise werden durch den Rat festgelegt. Während der Erschließungsarbeiten ist im Umfeld mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Weitere Informationen unter www.bueren.de/de/rathaus/planen-bauen-umwelt/stadtentwicklung/4_wohnen-in-bueren.php oder bei Alexandra Haneke, Tel. 02951 970-115, E-Mail: haneke@bueren.de.