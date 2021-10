Insolvenz bei Kleeschulte

Foto:

Das 1934 gegründete Familienunternehmen ist im Agrarhandel tätig und wird heute in der dritten Generation geführt. In Büren und in den Außenlagern werden Getreide und Ölsaaten aus Lieferungen der Landwirtschaft und des Erfassungshandels umgeschlagen und verarbeitet. ,Zudem stellt das Unternehmen in seinen eigenen Ölmühlen in Büren und Ottenstein Speiseöl unter anderem unter der Eigenmarke „Moritz“ her. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Holzpellets unter der geschützten Marke „Profipellets“ am Markt tätig. Im Geschäftsjahr 2020/2021 wurde mit 45 Mitarbeitern ein Gesamtumsatz von rund 96 Millionen Euro generiert.

Die Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG in Rüthen ist von dem Sanierungsverfahren weder unmittelbar noch mittelbar betroffen; es bestehen keinerlei Geschäftsverbindungen.