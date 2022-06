Internationale Jugendfestwoche klingt mit Tanz auf Gut Böddeken aus

An die 1000 Menschen mögen es gewesen sein, die am Fronleichnamstag bei herrlichem Sonnenschein die Tanzdarbietungen der mehr als 800 Teilnehmer genossen. Viele der Besucher hatten Decken, Picknickkörbe und Sonnenschirme mitgebracht und sich auf der seitlichen Rasenfläche am Festgelände einen Platz gesucht. Durch das großzügige Flächenangebot und durch die Hanglage war der Blick auf die Darbietungen bestens gegeben.

Bereits auf dem Vorgelände hatten die Besucher die Gelegenheit, Interessantes kennenzulernen oder auch käuflich zu erwerben. An den eigens aufgebauten Ständen boten die Gruppen eine Vielzahl an Produkten an. Klar, dass besonders die Stände der Gäste, an denen eine ganze Palette an landestypischen Köstlichkeiten und originellen Produkten angeboten wurden, eine besondere Anziehungskraft ausübten.

Beim Nachmittagstanzen auf Gut Böddeken werde der Zusammenhalt, den Europa aufbaut, gelebt. Der Tag in Böddeken stehe für Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt, betonte Markus Smolin vom Festwochenleitungsteam.

Worte, denen sich auch Paderborns Landrat Christoph Rüther anschloss. „Wir bekommen heute live die Gelegenheit, in diesem herrlichen Ambiente die Vielfalt Europas zu erleben und kennenzulernen“, sagte Rüther. Gleichzeitig richtete der Landrat an alle, die an der Festwoche beteiligt sind, die Bitte, die Botschaft des Friedens in die Welt hinaus zu tragen: „Es gibt nichts Wichtigeres als den Frieden auf Erden.“

Ein herzliches Willkommen gab es auch vom Gastgeber. Benedikt von Mallinckrodt freute sich, die Gäste auf Gut Böddeken begrüßen zu dürfen.

Beim Tanz hatte dann auch der Nachwuchs der heimischen Volkstanzkreise einen großen Auftritt. Mehr als 200 Nachwuchstänzerinnen und -tänzer zeigten in ihren Trachten bei der großen Kinderpolonaise ihre Freude an der Tradition. Daran schloss sich die große Polonaise mit allen Festwochenteilnehmern an.

Im Laufe des Nachmittags zeigten dann alle Tanzgruppen ihre landestypischen Tänze.