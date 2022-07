Janik Stork folgt seinem Vater auf den Königsthron der Bürener Bürgerschützen

Im Hause Stork im Bürener Rahbusch wird jetzt einfach weitergefeiert: Gerade einmal 51 Minuten waren am Montagmorgen vergangen, da brandete unter der Vogelstange im Bruch Jubel auf.

Wie der Vater, so der Sohn

Mit dem 95. Schuss war es Janik Stork, der den Rest des Holzadlers aus dem Kugelfang holte und neuer König der Bürener Bürgerschützen wurde. Damit tritt der junge Regent die Nachfolge seines Vaters Klaus an, der noch am Sonntag gemeinsam mit seiner Frau Corinna im Mittelpunkt stand.

Der 25-jährige Diplom-Betriebswirt konnte sich in einem rekordverdächtig schnellen Schießen gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen. Zu seiner Königin erwählte er seine Freundin Franzi Sallen. Vermutlich erstmals in der Geschichte der Bürener Bürgerschützen folgt der Sohn seinem Vater als neuer Regent auf den Schützenthron. Das war zwar gewünscht, aber in Anbetracht der fünf Mitbewerber auch reine Glückssache.

Auch beim Schießen um die Insignien gab es ein spannendes Rennen. Hier sicherte sich Fabian Klein bereits mit dem dritten Schuss die Krone, Niklas Köchling wurde mit dem 51. Schuss Zepterprinz und Philipp Seidel mit dem 55. Schuss Apfelprinz.