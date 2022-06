Jannik Wetter ist der neue König der Bürener St.-Sebastian-Bruderschaft

Auch die älteste Schützenbruderschaft im Bürener Stadtgebiet musste drei Jahre warten, bis sie wieder ein Schützenfest ausrichten kann. Der Startschuss dazu fiel am Donnerstag mit dem Vogelschießen. Allerdings musste sich König Stefan Feindt gedulden, bis er die Königskette weitergeben konnte, denn zunächst galt es, einen neuen Kaiser zu finden.

Alle zehn Jahre haben die ehemaligen Schützenkönige und der amtierende Schützenkönig die Möglichkeit, sich diesen Ehrentitel zu sichern. Eigentlich wäre der Zeitpunkt vor zwei Jahren erreicht gewesen, aber durch Corona musste das verschoben werden. 23 Schützenkönige gingen ins Rennen, um den Nachfolger von Willi Piel zu ermitteln. Schließlich war es Ralf Kleine, der den Rest des Holzadlers mit dem 56. Schuss aus dem Kugelfang holte. Zuvor hatten sich Mike Westhölter das Zepter und Wigbert Kaup die Krone gesichert. Kleine hatte mit den 16. Schuss bereits den Apfel abgeschossen.

Zügig ging es dann mit dem Vogelschießen weiter. Gespannt warteten die vielen Besucher bei herrlichem Wetter auf die Entscheidung. Mit dem 5. Schuss holte sich Josef Landowski die Krone, mit dem 9. Schuss Steven Heller den Apfel und nach dem 17. Schuss freute sich Niklas Köchling über das Zepter. Als dann der Vogel schon arg gerupft war, reduzierte sich die Zahl der Aspiranten erheblich. Schließlich war es der 24-jährige Jannik Wetter, der als Einziger weiterschoss.

Mit dem 104. Schuss war es dann so weit: Unter dem Jubel seiner Freunde aus dem Tambourkorps Büren wurde der neue König, der als Musiker und Vorstandsmitglied aktiv ist, auf die Schultern gehoben und von einer wahren Gratulationswelle erfasst. Ganz vorne dabei: seine Freundin Marie Feindt. Die neue Schützenkönigin ist die Tochter von Stefan Feindt, der nun nach drei Jahren das Königsamt an den Freund seiner Tochter weitergab. Jannik Wetter arbeitet im Autohaus Köchling in Büren als Mechatroniker und wohnt in de Charentoner Straße. Am Samstag beim Schützenfest wird das neue Königspaar seinen großen Auftritt haben.