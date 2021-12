Jetzt mit sieben Jets

Individueller Geschäftsreiseverkehr am Flughafen Paderborn/Lippstadt weiter auf dem Vormarsch

Büren

Der individuelle Geschäftsreiseverkehr spielt am Flughafen Paderborn/Lippstadt eine große Rolle. Die PAD-Aviation-Service GmbH dokumentiere das durch ein kontinuierliches Wachstum, heißt es in einer Pressemitteilung des Airports. Jetzt hat das Unternehmen die siebte Maschine in Betrieb genommen.