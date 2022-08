Jetzt noch Vorschläge für Bürener Heimatpreis einreichen

Mit dem Heimatpreis der Stadt Büren sollen herausragende Projekte und Beiträge zum Erhalt und zur Sichtbarmachung des kulturellen Erbes prämiert werden, die mit großem ehrenamtlichen Engagement im Stadtgebiet umgesetzt werden. Die Bewerbungsphase endet am 31. August.

Bewerben können sich für den Heimatpreis laut einer Mitteilung der Stadt Einzelpersonen, Vereine und Institutionen.

Gewürdigt werden demnach „nachahmenswertes Engagement“ im kulturellen, sozialen, interkulturellen, geschichtlichen oder sportlichen Bereich. Aber auch Beiträge zum Erhalt und zur Pflege von Brauchtum, Heimatpflege und Baukultur sowie regionaler Identität in den Bereichen Umwelt, Natur und Landschaft werden geehrt.

Der Heimatpreis geht zurück auf eine Initiative des NRW-Heimatministeriums. Der Rat der Stadt Büren beschloss im Februar 2020, einen Heimatpreis für die Stadt Büren auszuloben. Insgesamt werden 5000 Euro an die Gewinner vergeben. Vorschläge können von jedem Bürger, jeder Bürgerin oder Institution bis zum 31. August 2022 schriftlich bei der Stadt Büren, Königstraße 16, 33142 Büren, oder per Mail an [email protected] eingereicht werden. Das Antragsformular steht unter www.bueren.de/heimatpreis zum Download bereit.