Job-Chancen bei Bürener Ausbildungsmesse

Nachdem die „b.a.m.“ in den vergangenen zwei Jahren nur in digitaler Form stattfinden konnte, ist sie jetzt an ihren gewohnten Standort, das Ludwig-Erhard Berufskolleg an der Almestraße, zurückgekehrt.

Erneut ist es den Veranstaltern, dem Ludwig-Erhard-Berufskolleg und der Stadt, gelungen, ein Programm auf die Beine zu stellen, das zukünftigen Auszubildenden dabei hilft, dem Traumjob zum Greifen nahe zu kommen.

Repräsentanten aus 55 Unternehmen und Institutionen aus Büren, Bad Wünnenberg, Rüthen, Geseke und Salzkotten informieren die Schüler aus den fünf Schulen Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Profilschule Fürstenberg, Gesamtschule Büren, Realschule Eringerfeld und Sekundarschule Geseke über Ausbildungsperspektiven.

Mit rund 1000 Jugendlichen an beiden Veranstaltungstagen rechnet Michael Kubat. „Hier werden den zukünftigen Auszubildenden hervorragende Möglichkeiten geboten, um sich über ihre berufliche Entwicklung zu informieren“, meinte Bürens Wirtschaftsförderer.

Die Messe ist auch am Samstag, 22. Oktober, geöffnet. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr können an den Informationsgesprächen auch die Erziehungsberechtigten teilnehmen.