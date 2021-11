Junge (7) beim Spielen tödlich verunglückt

Büren-Brenken

Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstag am Loretoberg in Büren-Brenken beim Spielen an einem Gedenkkreuz tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitnachmittag mitteilte, ist mittlerweile die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Ein Sachverständiger wurde mit der Untersuchung der Unglückstelle und des Kreuzes beauftragt. Zudem soll eine Obduktion zu weiteren Erkenntnissen in den Todesermittlungen führen.

