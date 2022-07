Kai Hillebrand ist neuer König in Büren-Barkhausen

Im Schützenverein Barkhausen ist Kai Hillebrand schon seit über zehn Jahren. Seit Freitagabend ist der gebürtige Harther nun auch neuer Schützenkönig in dem Bürener Ortsteil.

Mit dem 123. Schuss holte sich der 29-jährige Schlosser die Königswürde. Zu seiner Königin erkor der neue König seine Lebensgefährtin Jacqueline Pyls, die beruflich als Betriebshelferin tätig ist und gerne reitet und fotografiert. Ihren großen Auftritt hatte sie am gestrigen Sonntag im Königinnenkleid in der Farbe Ivory, einem zarten Elfenbeinton. Die 15 begleitenden Hofdamen trugen Kleider in einem Farbenmix. Zepterprinz wurde Marius Hillebrand, Kronenprinz Bastian Funke und Apfelprinz Volker Bröckling.

Zwei Konkurrenten ausgestochen

Drei Bewerber schossen am Freitagabend in Barkhausen um die Königswürde. Neubürger Kai Hillebrand, der 2019 das Traditionskönigshaus Bürger in Barkhausen gekauft hatte, war schließlich der, der den goldenen Schuss absetzte.

Mit seiner zukünftigen Frau Jacqueline renoviert der neue Barkhäuser derzeit sein neues Domizil. Erfahrung am Königstisch in Barkhausen hat Kai Hillebrand bereits 2012 gemacht, als er Mitglied des Hofstaat von Schützenkönig Antonius Stolte war.

Großmutter war vor 60 Jahren Schützenkönigin in Harth

Ein Königspaar gab es bereits in der Familie: Großmutter Ursula war vor 60 Jahren Harther Schützenkönigin an der Seite ihres Mannes Hermann.

In Barkhausen wird das Schützenfest nur alle zwei Jahre gefeiert. Das Festzelt war gut besucht.