KFD Siddinghausen hat gewählt: Gaby Feldmann bleibt Vorsitzende

Gaby Feldmann bedankte sich bei der ausscheidenden Schriftführerin Beate Borghoff für zehn Jahre Mitarbeit im Vorstand und freuet sich, dass sie auch weiterhin Aufgaben innerhalb der KFD übernimmt.

Im Anschluss wurde in lockerer Runde über das aktuelle Jahresprogramm und auch über weitere Wünsche und Ideen gesprochen.

Ein Oasentag, der Seniorennachmittag in der Sidaghalle – in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Schützenverein – eine Neuauflage des Kartoffelfestes mit der Feier des Schöpfungstages, der Seniorentreff am Freitag und vieles mehr wird interessierten Frauen (und oft auch den Männern) geboten. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Das Frühstück im Pfarrhaus nach der monatlichen Gemeinschaftsmesse ist wieder gestartet. Der Seniorentreff, der immer am ersten Freitag im Monat um 15 Uhr in der Alten Schule beginnt, wird wieder vom 3. Juni an angeboten. Hier wird es nun auch einen Büchertisch zum Ausleihen und Tauschen geben.

Damit dieses vielfältige Angebot auch zukünftig aufrechterhalten werden kann, sind neue Mitglieder, oder auch Mitarbeiterinnen jederzeit willkommen. Infos dazu gibt es bei der Vorsitzenden Gaby Feldmann.