Kinder aus Büren spenden beachtliche 4000 Euro

Als in der Ukraine der Krieg ausbrach, wurden die Folgen auch im Unterricht der Grundschule in Büren-Harth besprochen. Lukas aus der ersten Klasse berührte das unverschuldete Leid der Menschen sehr. Er diskutierte beim Abendbrot mit seiner Mutter, wie geholfen werden kann. Schnell kamen sie auf die Idee, selbstgebastelte Osterdekoration zu verkaufen und die Geldeinnahmen für die Flüchtlinge zu spenden.

Lukas trug seine Idee in der Klasse vor und schnell fanden sich viele Unterstützer in der ganzen Schule. Die Eltern organisierten sich in verschiedenen Gruppen und bastelten mit ihren Kindern vielfältige Frühlings- und Osterdekorationen. Die Tierfiguren aus Baumscheiben, Küken aus Eierkartons, Stoffdruckarbeiten und viele schöne Werke mehr kamen bei den Spendern sehr gut an.

Auch im Kunstunterricht erstellten alle Klassen verschiedene Bastelarbeiten, die dann am Elternsprechtag angeboten wurden. Im privaten Umfeld zogen die Kinder sogar von Haus zu Haus und verkauften ihre Basteleien an die Nachbarn.

Weitere Aktionen initiiert

Auch andere Spendenveranstaltungen wurden genutzt. Bei einer Baumpflanzaktion etwa wurde ein Verkaufsstand für den guten Zweck errichtet. Gut angenommen wurde eine Kuchenaktion an einem Sonntagmorgen auf dem Harther Kirchplatz. So kam am Ende am Teilstandort Harth des Grundschulverbundes Wegwarte die beachtliche Summe von 4000 Euro zusammen, die jetzt der Ukrainehilfe der Stadt Büren übergeben wurde.

Der Standort der Grundschule Harth ist Teil des städtischen Grundschulverbunds Wegwarte und wird von 99 Schülerinnen und Schülern, die vorwiegend aus den Ortschaften Harth, Weiberg, Hegensdorf und Keddinghausen kommen.