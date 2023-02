Kita-Leiterin Marianne Geschwinder nimmt Abschied von „Komplizen“

Mindestens der aktuelle Elternbeirat hat bereits als Kind auf ihrem Schoß gesessen. Denn ganze Generationen von Kindern aus Büren-Steinhausen hat Marianne Geschwinder in ihrem Berufsleben begleitet. Zunächst seit 1979 als Erzieherin, dann als Leiterin der Kita St. Christophorus. Nun geht die engagierte Erzieherin in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

44 Jahre in der gleichen Einrichtung, davon 38 Jahre als Leitung der Kita, die seit zehn Jahren in Trägerschaft der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochstift ist: Dieses besondere Zahlenwerk stellte deren Geschäftsführer Detlef Müller bei der Verabschiedung vor. In all den Jahren sei es Marianne Geschwinder gelungen, die Kita in guter Weise weiterzuentwickeln. Als Nachfolgerin wurde zugleich Margret Grewe eingeführt, die 58-Jährige ist seit zehn Jahren in der Kita und war bislang bereits fünf Jahre Ständige Stellvertreterin Marianne Geschwinders.

„Nimm Dir Zeit für Dinge, die Dich glücklich machen“, vermeldeten die Servietten auf jedem Platz im Steinhäuser Pfarrheim das Motto der Verabschiedung. Denn nach so vielen Jahren in der Leitung von Kita und Familienzentrum St. Christophorus ist Marianne Geschwinder jung geblieben und hat im Ruhestand viel vor. „Wir wünschen Dir eine so schöne Rente, wie Du sie Dir verdient hast“, sangen die Vorschulschlümpfe als Abschiedslied. Mit einem Regenbogentanz unterhielten sie die Gäste.

Neben dem aktuellen Kita-Team und dem Elternbeirat, zahlreichen Kolleginnen und Weggefährten war auch die Kirchengemeinde vertreten. Das machte deutlich, wie verbunden ihr die Einrichtung trotz Trägerwechsel vor zehn Jahren immer noch ist. Dankesworte der Gemeindereferentin Daniela Reineke machten diese enge Verbindung deutlich. Mit Füßen, Händen, Kopf und Herz sei die Kita-Leitung immer bei der Sache gewesen. Immer dort, wo sie gebraucht worden sei, habe immer alles im Blick gehabt und habe mit dem Herzen gehofft, geglaubt und geliebt.

Viele Pfarrer und Pastöre habe sie erlebt, an zahlreichen Bauvorhaben mitgewirkt und dabei die Kita zielstrebig vorangebracht, lobte auch Udo Löhr aus dem Kirchenvorstand, dem auch Marianne Geschwinder jahrelang als Mitglied angehörte. Nadine Meermeyer aus dem Elternbeirat dankte Marianne Geschwinder besonders für die tolle Arbeit, die sie und ihr Team in der Coronazeit geleistet hätten. Sie habe immer nette Worte für alle gefunden, die Kinder hätten sich immer willkommen gefühlt bei ihr.

Für die jahrzehntelange Arbeit bedankte sich Mechthild Hesse (links) im Namen des gesamten Kirchenvorstandes bei Marianne Geschwinder. Foto: Christian Schlichter

Große Worte, die auch ihr Chef Detlef Müller nur unterstrich. Denn er sprach Marianne Geschwinder seine Anerkennung für ihre Leistung im Familienzentrum aus, strich ihren hohen fachlichen Anspruch heraus und bewunderte ihre Art, mit der sie immer alle Menschen für sich und ihre Anliegen gewinnen konnte. Dabei habe sie in der Kita immer das Ganze im Blick gehabt, sei dabei authentisch gewesen. Sie habe vieles mitgemacht, aber nicht alles, habe keine Plaketten oder Auszeichnungen an der Hauswand gesammelt, sondern geschaut, was gut für die Kita gewesen sei, dankte er Marianne Geschwinder besonders für ihr „Glaubens- und Lebenszeugnis“, das sie in ihre Arbeit habe einfließen lassen.

„Kita-Leitung ist wie ein Banküberfall“

Die künftige Pensionärin bedankte sich bei allen ihren Begleitern. Denn eine Kita-Leitung sei wie ein Banküberfall, ohne richtige Komplizen gehe das nicht. Und von denen habe sie immer reichlich gehabt. Zuallererst dankte sie ihrem Mann Klaus und Sohn Maximilian, dann aber auch dem gesamten Kita-Team mitsamt Küchenfeen und Reinigungsteam. Gemeinsam habe man sich allen Entwicklungen gestellt und dann auch gemeinsam die Erfolge gesehen. Besonders bedankte sie sich bei Mitstreiterin Gertrud Dirks, die bereits dagewesen sei, als sie 1979 gestartet sei und heute noch den Frühstückstreff mitbetreue. An die vielen Vorgesetzten und auch den Kirchenvorstand vor Ort richtete sie ihren Dank, bezeichnete den Wechsel zur Katholischen Kita Hochstift aber als gute Entscheidung.

Schwierigkeiten habe sie immer als starke Frau gemeistert, sie habe vier Jahrzehnte voller Kraft und Elan gewirkt, bei lauten und wilden Kindern sei sie immer geduldig gebliebenen, texteten ihre Kolleginnen anschließend. Doch nun solle sie auch einmal „am kinderleeren Strand relaxen können“, unterwegs mit ihrem Mann auf Reisen viel erleben, in einem tollen Rentnerleben mit reichlich Zufriedenheit. Marianne Geschwinder wird noch bis zum Monatsende im Familienzentrum St. Christophorus sein, dann wechselt sie in die Ruhephase der Altersteilzeit.

Margret Grewe übernimmt Staffelstab

Die Nachfolge tritt Margret Grewe an. Es mögen große Fußspuren sein, doch sie sei gut vorbereitet darauf, gratulierte Detlef Müller der neuen Leiterin des Familienzentrums. „Sie waren ein gutes Team und das Haus ist gut bestellt“, lobte er die bisherige Stellvertretung der Leiterin für ihre Arbeit. Margret Grewe (58) ist seit 1985 Erzieherin und arbeitet seit zehn Jahren in Steinhausen. Die Mutter dreier Kinder aus Büren hat neben fünf Jahren als stellvertretende Leitung in St. Christophorus auch den Kimo-Kursus ihres Trägers zur Vorbereitung auf die Leitungsaufgabe absolviert. Sie sei also bestens gerüstet für die Aufgabe, freute sich Detlef Müller. Deshalb motivierte er sie auch, in allem Respekt vor der Leistung ihrer Vorgängerin, künftig eigene Spuren im Familienzentrum zu hinterlassen. Dafür überreichte er ihr den Staffelstab der Leitung. Der sei ihr nun für einen längeren Lauf anvertraut und durchaus als Sportgerät gedacht. Denn auch eine Kita-Leitung könne schon mal ins Schwitzen geraten, hoffte Müller, dass Margret Grewe auf ihrem künftigen Weg alle mitnehmen solle, die guten Willens seien, um das Familienzentrum weiter voranzubringen.

In der Kita St. Christophorus in Steinhausen, die gleichzeitig auch Familienzentrum ist, werden derzeit 58 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren in drei Gruppen betreut. Um sie kümmern sich zwölf pädagogische Fachkräfte sowie fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hauswirtschaft und Reinigung und als Hausmeister. Sie freue sich nun auf ihre Aufgabe, bedankte sich Margret Grewe. Sie habe viel von Marianne Geschwinder lernen dürfen und stehe voll hinter dem pädagogischen Konzept und der Einrichtung.