Klimabäume für die Gesamtschule Büren

Klimabäume sind besonders stressresistente Baumarten, die Extremwetterlagen wie Starkregen oder Hitzewellen gut gewachsen sind und somit das Mikroklima vor Ort verbessern. Die Baumarten wurden nach Rücksprache mit einer regionalen Baumschule ausgewählt und so perfekt auf den Standort an der Bürener Gesamtschule abgestimmt. So wurden unter anderem hochwertige Walnuss-, Apfel- und Kirschbäume sowie Blütensträucher wie Goldglöckchen an repräsentativer Stelle durch die Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofes gepflanzt.

„Wir freuen uns, dass wir die Pflanzung der Klimabäume auf dem Schulhof der Gesamtschule Büren in die Tat umsetzen konnten. Dies ist ein guter Schritt in Richtung Zukunft, stärkt das Umweltbewusstsein der Schülerinnen und Schüler und kann jederzeit Eingang finden im Unterrichtskonzept der Schule. Ein großer Dank geht an die Westenergie, die uns dabei finanziell unterstützt hat. Es ist auch ein Symbol für Nachahmer, beispielsweise auf privaten Grundstücken“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Auch Fabian Wälter, Kommunalansprechpartner der Westenergie, freut sich über die gepflanzten Klimabäume: „Gerade die immer häufiger auftretenden Extremwetterlagen und die damit einhergehenden Schäden auch in unserer Region zeigen, wie bedeutsam Klima- und Umweltschutz sind. Gerne unterstützen wir die die Stadt Büren bei der Pflanzung von Klimabäumen mit 2500 Euro und leisten so einen herausragenden Beitrag zu einem besseren Klima.“

Westenergie hat die Aktion „1000 Klimabäume für unsere Kommunen“ im Sommer vergangenen Jahres gestartet. Die Städte und Kommunen konnten sich melden, um mehrere der besonderen Klimabäume erhalten zu können. Daraufhin kamen 125 positive Antworten zurück, sodass insgesamt bis zu 1250 Bäume gepflanzt wurden und noch werden. Diese Aktion wurde besonders als Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit gestartet.