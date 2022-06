König Ronan Brinkrode in Siddinghausen im Mittelpunkt

Büren-Siddinghausen

Ohne Königin, dafür aber mit einem charmanten, gut gelaunten Hofstaat und unterstützt von seinem Adjutanten Erik Lühring: So hat Siddinghausens Schützenkönig Ronan Brinkrode am Wochenende den Dreh- und Angelpunkt des Schützenfestes in Siddinghausen gebildet.