Keshan Somasundaram ist der König in Weiberg

Neuer Schützenkönig in Weiberg ist Keshan Somasundaram. Zur Königin wählte der 46-Jährige, der Angestellter bei Hewlett-Packard ist, seine Ehefrau Anke. Mit dem 87. Schuss holte Somasundaram nach einem spannenden Schießen mit den Mitbewerbern Matthias Berg, Nils Trilling und Marcus Loeper die Reste des Vogels von der Stange.

Zuvor hatte Königin Anna-Lena Staba Zepter und Krone mit ihrem Ehrenschuss heruntergeholt. Der Apfel ging an Matthias Berg. Fassprinzen sind Jonas Hüser und Andre Götte

Am Abend überreichte ein bekannter Weiberger Hühnerzüchter dem Königspaar einen großen Maurereimer Eier zum Eierbacken, womit eine lange Nacht als Abschluss des Schützenfestes eingeläutet wurde. Die Weiberger hatten bereits vor der Corona-Zwangspause beschlossen, ihren Schützenfestablauf zu ändern. Erstmals fand das Vogelschießen daher am Sonntagabend statt. Begonnen hatte das Fest am Freitag mit einem Kaiserschießen. Hier konnte sich Christoph Salmen den Kaisertitel sichern.