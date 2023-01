Neujahrsempfang: Landrat Rüther würdigt  Ehrenamtspreisträger des Kreises Paderborn

An dem Format des digitalen Neujahrsempfangs hält der Kreis Paderborn weiter fest: Vom Quax-Hangar am Flughafen Paderborn/Lippstadt aus begrüßte Landrat Christoph Rüther etwa 150 Personen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft im einstündigen Livestream. Neben der Vorstellung aktueller Themen gehörte die Verleihung der Ehrenamtspreise zum Programm.

Die Liveshow mit Podiumsdiskussionen, Interviews, Einspielern und Musikclips des Bundes-Schützen-Musikkorps Paderborn-Elsen moderierte Rüther. Zuvor hatten die 150 Zuschauer Geschenkboxen mit beispielsweise Popcorn und Sekt erhalten: Sie sollten vom heimischen Wohnzimmer aus die Übertragung verfolgen.

Warum der Kreis am digitalen Neujahrsempfang festhält, erläuterte Rüther: „In den vergangenen beiden Jahren hatten wir uns aufgrund der Pandemie zu einer digitalen Veranstaltung entschieden.“ Dieses Format hätten die Verantwortlichen des Kreises „sehr zu schätzen gelernt. Auf diesem Wege können wir ein kurzweiliges Programm mit tollen Beiträgen aus dem Kreis Paderborn bieten.“

Der Landrat ging zunächst auch auf die aktuelle Lage ein. So sei die Pandemie von der nächsten Krise, dem Ukraine-Krieg, abgelöst worden. Die Folgen würden auch Familien und Unternehmen im Kreis Paderborn „deutlich spüren“. Rüther: „Ich will die Situation nicht beschönigen – vor uns liegen keine einfachen Zeiten. Aber die liegen auch hinter uns. Sprich: Gemeinsam werden wir auch diese Krise meistern.“ Die Krisen hätten zudem gezeigt, dass „die Menschen im Kreis Paderborn zusammen stehen und füreinander da sind. In der Not kann man sich auf Sie alle verlassen. Und das macht mich als Landrat besonders stolz.“

„Sterne“-App am Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Zudem verwies Rüther auf aktuelle Projekte wie Straßenbaumaßnahmen, den Ausbau des Glasfasernetzes und das Vorantreiben innovativer Projekte. Einblicke dazu gab es in Einspielern und im Austausch mit Studiogästen. Zu den Themen gehörte beispielsweise die „Sterne“-App, ein Projekt des Kreises Paderborn mit dem Ludwig-Erhard-Berufskolleg. Das Projekt stellte unter anderem André Wernhardt aus der Schulsozialarbeit vor. Die App, an deren Entwicklung auch Schüler mitgewirkt haben, soll diese spielerisch zum Lernen motivieren. Teil des Belohnungssystems sind Sterne als eine Art Sekundärwährung. „Sie können genutzt werden, um die Note zu verbessern“, sagte Wernhardt. Oder es soll Gutscheine für die Cafeteria geben.

Darüber hinaus stellte der Kreis die Initiative Neue Mobilität (Nemo) Paderborn sowie das Infrastrukturkonzept „Radnetz OWL“ vor. Vergangenes Jahr war das Konzept von „Radnetz OWL“ mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet worden. Ziel des Radnetzes ist es, insgesamt etwa 70 Kommunen über eine Länge von 2000 Kilometern einzugliedern. Für den Bereich des Kreises Paderborn möchte die Verwaltung das Konzept auf die Region herunterbrechen, verdeutlichte Dezernent Martin Hübner. Dazu verwies er auf drei Strecken: zwischen Paderborn und Delbrück, die Anbindung nach Bad Lippspringe sowie die Verbindung zwischen Hövelhof und Schloß Holte-Stukenbrock.

Neues Verkehrsunfallaufnahme-Team im Kreis Paderborn

Rüther stellte auch das neue Verkehrsunfallaufnahme-Team (VU) der Kreispolizeibehörde Paderborn vor. Seit dem 1. Januar steht dafür ein Fahrzeug zur Verfügung. Ins Studio im Quax-Hangar hatten zuvor Ulrich Ettler, leitender Polizeidirektor, und Jan Gellusch, Leiter der Direktion Verkehr, das neue Fahrzeug mitgebracht. Insgesamt 17 VU-Teams gibt es in NRW, die mit moderner Technik und beispielsweise Drohnen Verkehrsunfälle aufnehmen. Gellusch: „Im Wagen ist eine Menge Material, Lasermessgeräte zum Beispiel. Damit soll die klassische Verkehrsaufnahme um digitale Spuren ergänzt werden.“

Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Ehrenamtspreises an drei Preisträger. Dieses Jahr überreichte Rüther jeweils einen Pokal und eine Ehrenurkunde an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst (Paderborn), an Fritz Deneke aus Büren und an die „[U25] Suizidprävention“ in Paderborn. „Sie werden heute für unterschiedliches Engagement geehrt. Sie eint jedoch der vorbildliche Einsatz für Ihre Mitmenschen und die Gemeinschaft. Sie leisten damit einen sehr wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, für den ich Ihnen herzlich danke“, sagte Rüther. Alle drei Ausgezeichneten erhalten zudem jeweils einen Betrag in Höhe von 1000 Euro.

Die Preisträger des Ehrenamtspreises

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Paderborn-Höxter (AKHD)

Die Auszeichnung nahm Silvia Jäger entgegen. Sie ist seit der Gründung des Dienstes 2006 dort tätig. Der AKHD begleitet Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzender Erkrankung. Der Dienst setzt sich für die Eltern und Geschwister der Erkrankten bis zum Tod und darüber hinaus ein.

Die Begleitung ist für die Familien kostenfrei und auf ehrenamtlicher Basis. Den AKHD unterstützen 65 ehrenamtliche Begleiter im Alter von 20 bis 75 Jahren. Aktuell sind es 35 Familien in Paderborn und Höxter.

„[U25] Suizidprävention“, Paderborn

Antonia Sausner aus Salzkotten nahm die Auszeichnung entgegen. Bei [U25] handelt es sich um ein anonymes Online-Suizidpräventionsangebot — angebunden an die Caritas — für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Krisen und bei Selbsttötungsgefahr.

Die Begleitung der Hilfesuchenden wird durch dafür ausgebildete, ehrenamtlich tätige „Peers“ im Alter zwischen 18 und 27 Jahren geleistet. Sie begleiten junge Menschen in Krisen per E-Mail. Seit 2015 haben sich insgesamt 62 ehrenamtliche Krisenbegleiter aus dem Kreis engagiert. Aktuell sind 22 junge Erwachsene in [U25] aktiv.

Fritz Deneke, Büren

Fritz Denke hat sich seit mehr als drei Jahrzehnten in vielfältiger Weise für seine Heimat, die Stadt Büren, ehrenamtlich eingesetzt. Er war unter anderem Vorsitzender des Verkehrsvereins Büren, Gründungsmitglied der Bürgerstiftung Büren und langjähriger Vorsitzender der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land. Unter seiner Regie wurde zum Beispiel der Wandertag 1996 wieder eingeführt, der bis heute in wechselnden Ortschaften der Stadt Büren ausgerichtet wird.

2002 wurde unter Denekes Federführung der Wander-Marathon ins Leben gerufen. Zudem ist Deneke Ideengeber und Initiator der „Bürener Wanderwoche“, zu der Gäste aus ganz Deutschland und europäische Nachbarn im Kreis begrüßt werden.