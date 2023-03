Kreismuseum sucht die schönsten Frühlingsbilder von der Wewelsburg

„Wir freuen uns auf ein facettenreiches Erscheinungsbild der Wewelsburg“, so Museumsleiterin Kirsten John-Stucke. Eine große Auswahl der eingereichten Bilder werde vom 4. Juli bis 13. August im Kreismuseum ausgestellt, kündigt sie an. Im Rahmen der Ausstellung können die Besucher per Stimmzettel ihr Lieblingsmotiv wählen. Das Gewinnerbild wird mit einem iPad prämiert.

Die Fotos können ab sofort unter Angabe der Kontaktdaten per E-Mail an [email protected] geschickt werden; Einsendeschluss ist der 21. Juni 2023. Pro Teilnehmer dürfen maximal drei Bilder eingereicht werden. Jedes Bild muss aktuell (vom 1. März bis 21. Juni 2023) aufgenommen und digital sein. Die Bildqualität muss für den Druck ausreichen (mindestens 150 dpi bzw. über 1 MB). Das Kreismuseum Wewelsburg erhält mit Einreichung des Bildes zum Wettbewerb das uneingeschränkte Nutzungsrecht.