Kreismuseum Wewelsburg: Führung für gehörlose Menschen

Zeitreise in Deutscher Gebärdensprache

Büren-Wewelsburg

Zu einer spannenden Zeitreise lädt das Kreismuseum Wewelsburg am Samstag, 18. März, ein. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Um gehörlose Erwachsene und Familien mit Kindern ab 6 Jahren mit auf die spannende Reise in die Vergangenheit zu nehmen, stehen Dolmetscherinnen in Deutscher Gebärdensprache bereit.