Kreismuseum Wewelsburg setzt sich für NS-Überlebende aus der Ukraine ein

Besucher der Gedenkstätte Wewelsburg erwarten noch bis zum 29. Juni Führungen und ein Online-Vortrag unter anderem über den russischen Angriffskrieg. Das Kreismuseum ist Teil des „Hilfsnetzwerks für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine“. Durch die Teilnahme an der Aktionswoche sollen noch bis nächsten Mittwoch Spenden für die erneut vom Krieg betroffenen Menschen gesammelt werden.

Die Wewelsburg ist nicht nur eines der Wahrzeichen des Kreises Paderborn. Seit genau 40 Jahren beherbergt das dortige Kreismuseum auch die „Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 – 1945“, die an die Historie und Verbrechen der SS und an ihre Opfer erinnert.

„Als sich am 9. März das Hilfsnetzwerk gründete, war sofort klar, dass wir uns als Gedenkstätte dort engagieren werden“, sagt Museumsleiterin Kirsten John-Stucke. Viele Ukrainer seien zwischen 1941 und 1943 im Konzentrationslager Niederhagen-Wewelsburg inhaftiert gewesen, litten unter der SS-Gewalt und seien dieser zum Opfer gefallen.

„Dass die damaligen Überlebenden und ihre Nachfahren nun wieder Krieg und Gewalt ausgesetzt sind, macht uns nach wie vor fassungslos. Über das Hilfsnetzwerk ist es uns gelungen, auch während des furchtbaren aktuellen Krieges Kontakt zu einigen Nachfahren von Überlebenden des KZ Niederhagen herstellen zu können, um uns nach ihrer Situation zu erkundigen und ihnen zu helfen“, erzählt Kirsten John-Stucke. „Einige sind nach Deutschland geflohen, andere blieben in der Ukraine. Wir sind sehr froh, sie über das Hilfswerk wenigstens ein wenig unterstützen zu können.“

Als eines von insgesamt 48 Mitgliedern des Netzwerks bietet die Gedenkstätte Wewelsburg vom 18. bis zum 29. Juni verschiedene Veranstaltungen und Angebote an, in denen es auch um die Dimensionen des Zweiten Weltkriegs gehen soll. Alle Einnahmen, die das Museum vom 24. bis 26. Juni macht, werden dem Hilfsnetzwerkes für die Überlebenden der NS-Verfolgung in der Ukraine gespendet.

So lädt das Kreismuseum im Rahmen der Aktionswoche an diesem Sonntag zu einer Führung über den deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 ein. Dieses Ereignis ist eng mit der Wewelsburg verknüpft. Denn etwa eine Woche vor dem Überfall rief der Reichsführer-SS Heinrich Himmler die wichtigsten Befehlshaber des bevorstehenden Angriffs auf der Wewelsburg zu einem Gruppenführertreffen zusammen. Während des rund 2-stündigen Rundgangs soll auch über die Auswirkungen und Folgen dieses Krieges für die dortige Zivilbevölkerung und für die sowjetischen Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitenden und KZ-Häftlinge gesprochen werden. Start ist um 15 Uhr in der Erinnerungs- und Gedenkstätte. Tickets können für 3 Euro auf wewelsburg.de gekauft werden.

Am kommenden Mittwoch wird außerdem ein Online-Vortrag von Hanna Lehun, wissenschaftliche Mitarbeiterin der „Arolsen Archives“, angeboten. Thema der Kooperationsveranstaltung des Kreismuseums Wewelsburg und der Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne ist „Briefe ukrainischer Zwangsarbeiter:innen zwischen 1941 und 1945. Perspektiven auf ihre Erforschung während des aktuellen Krieges in der Ukraine“. Die Teilnahme ist über Zoom ohne Anmeldung möglich. Beginn ist um 17:30 Uhr.

Noch mehr als 40.000 NS-Überlebende in der Ukraine

Das als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands am 9. März 2022 ins Leben gerufene „Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine“ knüpft mit der Aktionswoche an die bisherige Arbeit an und benötigt weiter Spenden. Ziel ist es, die Überlebenden der NS-Verfolgung in der Ukraine, ihre Familien sowie durch den Krieg betroffene Kollegen aus der Ukraine unbürokratisch und effektiv zu unterstützen. „Auf der einen Seite wird die existenzielle Not der Überlebenden durch den andauernden Krieg größer, auf der anderen Seite geht die Spendenbereitschaft in Deutschland zurück“, so Ragna Vogel, die das Hilfsnetzwerk koordiniert und mit vielen Überlebenden und deren Familien in Kontakt steht. Etwa 42.000 NS-Überlebende leben in der Ukraine oder sind in den vergangenen Monaten aus ihrem Heimatland geflüchtet.

Die Koordination des Netzwerkes wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) gefördert. Kontakten finden Sie auf www.kreis-paderborn.de und www.wewelsburg.de.