Küchenbrand in Büren-Ahden

Büren-Ahden

Die Feuerwehr Büren ist am Samstagmittag, 4. Februar, zu einem Küchenbrand in Ahden ausgerückt. In einer Dachgeschosswohnung eines Einfamilienhauses an der Tiggstraße hat eine Mikrowelle Feuer gefangen, sodass die Küche komplett verraucht war und Rauchwolken aus dem Dachfenster quollen. Die Alarmierung erfolgte um 13.39 Uhr mit dem Stichwort „Zimmerbrand – Menschenleben in Gefahr“.