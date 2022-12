Kultur auf dem Gabentisch

Kristin de Oliveira und Claire Raiber sind das Duo Pfeffer und Likör. Sie sind im März in der Niedermühle zu Gast.

Am Samstag, 21. Januar, werden Stephan Rumphorst und Christoph Rabeneck, Schauspieler des Kollektivs Nebenan und den Bürenern bekannt durch die Inszenierung des Theaterstücks „Moritz von Büren – Rebell wider Willen“, kurze, skurrile Spielszenen aus der Feder von Ingrid Lausund unterhaltsam auf die Bühne bringen.

„Feelin´groovy“ heißt das Motto am Samstag, 11. Februar, wenn zwei Entertainer mit Herzblut, Dieter Nowak (Piano) und Peter Krudup von Behren (Gesang), zu einem jazzigen Liederabend einladen. Die Songs, die sie auf ihre eigene, unverwechselbare, lockere Art interpretieren, entstammen dem „Great American Songbook“. Im Programm sind Stücke von George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Louis Armstrong und Frank Sinatra.

Frivol und frech geht es am Samstag, 11. März, zu, wenn das Duo Pfeffer und Likör, Kristin de Oliveira und Claire Raiber, zu einem Chansonabend unter dem Motto „Unsterblich verwirrt – zwei Chansonetten trinken aus“ einladen. Sie wollen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in die verruchte Welt der wilden Zwanziger entführen. Karten oder Gutscheine können bereits jetzt erworben werden in der Buchhandlung Schrift und Ton (Karten) und unter [email protected] (Karten/Gutscheine).