Laster umgekippt: L776 bei Büren bis in den Abend gesperrt

Büren

Nach einem Unfall am Montagmorgen bleibt die L766 bei Büren, nahe dem Flughafen, in Richtung Paderborn laut Polizei bis in den Abend gesperrt. Ein Lkw, der Braunkohlestaub transportiert, war im Bereich des Kreisverkehrs zur A44 umgekippt.