Leitstelle des Kreises Paderborn verzeichnet starken Anstieg der Notrufe

Sowohl die Leitstelle und der Rettungsdienst als auch die Feuerwehren im Kreis Paderborn sind 2022 deutlich mehr gefordert worden als im Jahr zuvor. Vor allem die Zahl der Feuerwehreinsätze ist nach Angaben des Kreises erheblich gestiegen – von 2937 (2021) auf 4374 (2022), davon standen 216 im Zusammenhang mit dem Tornado am 20. Mai. Auch der Jahreswechsel hatte es in sich.

Ein Blick in die Kreisleitstelle in Büren-Ahden.

Insgesamt 67.780 Notrufe und somit 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor wurden in der Leitstelle entgegengenommen und bearbeitet. Zusätzlich seien über die bundeseinheitliche Rufnummer 19222 mehr als 21.000 Anrufe eingegangen, heißt es im Jahresrückblick.

MEHR ZUM THEMA Kreisleitstelle in Büren-Ahden zieht Jahresbilanz: zwölf Prozent mehr Notrufe Rettungsdienst im Kreis Paderborn erneut stark gefordert

Sowohl in der Notfallrettung als auch im Krankentransport gab es Steigerungen von mehr als neun Prozent. 34.494 Einsätze wurden in der Notfallrettung (+ 9,4 Prozent) gezählt, 15.884 (+ 9,6) bei den Krankentransporten. Insgesamt kam es zu 96.160 Einsatzfahrten.

In der Regel muss der Disponent bei einem Anruf in der Leitstelle blitzschnell entscheiden, ob er einen Rettungswagen alarmiert, die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen oder Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall schickt. Manchmal werde aber auch „nur“ ein Krankentransportwagen benötigt. „Dieser wird für geplante Transporte eingesetzt. Zum Beispiel, um eine bettlägerige Person von ihrem Zuhause zur Dialyse zu bringen oder jemanden von einem Krankenhaus ins nächste zu verlegen“, schreibt der Kreis. Die durchschnittliche Annahmezeit bei den Anrufen betrug im vergangenen Jahr rund zehn Sekunden. Mehr als 2923 Stunden Gesprächsdauer mit Hilfesuchenden wurden registriert.

In der Silvesternacht standen die Telefone kaum still. „Der Jahreswechsel in der Kreisleitstelle in Büren-Ahden verlief in diesem Jahr besonders unruhig“, sagt der Leiter der Leitstelle, Tobias Starke. Der erste Einsatz im neuen Jahr 2023 wurde bereits um 0.02 Uhr über den Notruf entgegengenommen. Die Feuerwehr Paderborn wurde zu einem gemeldeten Kleinbrand in der Stadtheide alarmiert.

„Zwischen 0 Uhr und 2 Uhr gingen zeitweise so viele Notrufe parallel in der Leitstelle ein, dass es – obwohl alle fünf Notrufabfrageplätze besetzt waren – zu kurzen Wartezeiten in der Notrufannahme kam“, erklärt Starke. Insgesamt 100 Einsätze wurden bis 8 Uhr am Neujahrsmorgen im Kreisgebiet disponiert. Dabei handelte es sich um 51 Brandeinsätze, zwei Hilfeleistungseinsätze für die Feuerwehren im Kreis Paderborn sowie 46 Rettungsdiensteinsätze und einen Krankentransport.